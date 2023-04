Le Triathlon de Port-Cartier est en préparation

Cyclistes, nageurs et coureurs sont conviés le 17 juin prochain au 29e Triathlon de Port-Cartier. Photo Karl Tremblay

Les amants de natation, de vélo et de course à pied sont attendus dans la ville du 50e Parallèle le 17 juin prochain pour la 29e édition du Triathlon de Port-Cartier.

Pour rejoindre davantage de participants, et d’autres horizons, l’organisation offre en nouveauté une épreuve strictement de course à pied. Pour les jeunes, la distance sera de 1,8 km et pour les adultes de 2,5 ou 9,5 km.

Le triathlon en individuel ou en équipe demeure bien entendu l’offre première de l’événement. Un duathlon (course/vélo/course) est aussi parmi les épreuves.

Soulignons que la portion natation pour le triathlon se déroule à la piscine intérieure du Complexe récréatif et culturel et que la zone de transition est située dans l’aréna.

Les inscriptions ouvriront bientôt. Vous pourrez procéder et connaître les différentes catégories et autres informations relatives à la 29e édition sur le site Internet au www.triathlondeportcartier.com/.