Un cas de COVID-19 à l’école Manikanetish

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), via son comité des mesures d’urgence, indique qu’un nouveau cas positif à la COVID-19 a été déclaré aujourd’hui (5 février). La personne infectée fréquente l’école secondaire Manikanetish. Cette personne ainsi que celles ayant été en contact avec elle sont présentement en isolement total.

« Le CMU tient à rassurer la population, précisant que la situation est sous contrôle et que toutes les mesures sont prises pour limiter la propagation de la COVID-19 dans la communauté », mentionne le comité, qui rappelle l’importance de respecter les consignes sanitaires en vigueur et qui demande aux gens d’éviter tout déplacement non essentiel.

Les groupes d’élèves ciblés par l’isolement obligatoire ou préventif seront en enseignement à distance. Il y aura désinfection complète de l’école cette fin de semaine.

« Les parents des élèves des groupes touchés ont déjà été contactés ou seront contactés sous peu par la santé publique. Les élèves ont été retournés à la maison avec le nécessaire pour l’enseignement à distance », indique l’école Manikanetish.