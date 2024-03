Exposition et compétition de robotique au Cégep de Sept-Îles

Les jeunes de secondaire 1 et 2 du cours de sciences enrichies et robotique de l’école Jean-du-Nord auront l’occasion de montrer le fruit de leur travail cette fin de semaine. Ils vivront un tournoi local de robotique, expérience à l’invitation de l’Institut Institut Technologique de Maintenance Industrielle (ITMI), affiliée au Cégep de Sept-Îles.

Il s’agira aussi d’une étape de sélections pour eux en vue de la compétition de la Ligue Lego First Rivalise qui se tiendra à Longueuil le 26 avril.

L’événement du 24 mars au Cégep de Sept-Îles, initiée par l’équipe de Rosemont de la Ligue Lego First, est rendu possible grâce au partenariat entre l’ITMI et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Les équipes participantes seront à leurs kiosques dès 9h30 dans le hall. Elles partageront au public l’élaboration de leurs projets innovants sous le thème annuelle du défi « Chef-d’œuvre ».

La compétition se tiendra dans l’auditorium dès 12h40.

« Ne manquez pas l’occasion de découvrir l’avenir de la technologie, des sciences, de l’ingénierie et des mathématiques en action », souligne l’ITMI dans son invitation.