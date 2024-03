Le brise-glace Pierre Radisson de passage à Sept-Îles

Le brise-glace Pierre Radisson de la Garde côtière canadienne est à Sept-Îles depuis vendredi matin. Il a accosté au quai des croisières.

Le service des communications de la Garde côtière canadienne indique que le navire est en transit à Sept-Îles et qu’il repartira samedi en direction de Gaspé.

Pendant la saison hivernale, le Pierre Radisson est affecté au déglaçage et à l’escorte des navires dans le golfe et sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que sur la rivière Saguenay. À la fin de la période hivernale, il peut être appelé à fournir un service de déglaçage et d’escorte de navires sur le Saint-Laurent.

Le navire a été construit en 1978 et il est d’une longueur de 98 mètres.