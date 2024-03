CSS du Fer : pénurie de personnel en service de garde scolaire

Il n’y a pas que les centres de la petite enfance qui connaissent des enjeux de personnel. Les services de garde scolaire connaissent eux aussi une pénurie d’éducatrices, qui risque de causer des bris de services.

Le directeur du Centre de services scolaire du Fer, Richard Poirier, rapporte qu’en date du 18 mars, il manquait 14 éducatrices à temps partiel et quatre à temps plein dans les services de garde scolaire de l’organisation. Ces données varient au fil des jours, en raison des solutions trouvées et des nouvelles absences qui surviennent.

Les parents des élèves fréquentant le service de garde de l’école Marie-Immaculée ont reçu un message en début de semaine. On demande l’aide des parents, pour éviter de devoir fermer des groupes.

« Si c’est possible pour vous de ne pas envoyer vos enfants au service de garde, ça serait grandement apprécié », peut-on y lire.

Le service de garde de l’école Marie-Immaculée est le plus durement touché cette semaine.

« J’avais environ 37 % du personnel absent dans ce service cette semaine », mentionne Richard Poirier. « C’est certain que 37 %, c’est assez significatif et on espère que la situation est temporaire. »

Le directeur du CSS du Fer dit mettre tout en œuvre pour améliorer la situation.