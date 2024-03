La robotique motive des jeunes de l’école Jean-du-Nord

L’école ouvre les horizons et fait découvrir des passions. Depuis l’année scolaire 2021-2022, un cours de sciences enrichies et robotique est offert aux élèves de secondaire 1 et 2 de l’école Jean-du-Nord. Depuis cette année, il est aussi dispensé en secondaire 3.

L’enseignante Chantale Roy compte vingt-quatre élèves de troisième année du secondaire dans son cours. « La moitié n’avait jamais touché à de la robotique de leur vie avant le début de l’année scolaire », a-t-elle fait savoir. Même pour elle, c’est du nouveau la robotique, habituée aux sciences.

Une douzaine de ses jeunes ont vécu une expérience enrichissante dernièrement. Ils ont participé à la compétition Défi Techno First de Robotique First Québec, le 16 mars, à Montréal. C’était une toute première participation à ce rendez-vous.

Mme Roy a emmené les plus engagés pour la compétition, étant limitée dans le nombre.

« On avait besoin de communicateurs, de pilotes, de programmeurs. »

Lors du Défi, l’équipe septilienne, avec leur robot REV 24867, devait faire le plus de points possible lors des missions chronométrées, trente secondes en autonomie, et deux minutes par le contrôle de la manette. Les missions, qui changent chaque année, étaient connues depuis septembre.

Les participants devaient prendre des pixels et les mettre sur une table, lancer un avion en papier à une certaine distance et suspendre le robot à un poteau. Les représentants de l’école Jean-du-Nord n’ont pas relevé la dernière mission. Ils ont terminé 22e sur 33 équipes.

L’enseignante Chantale Roy parle de grande satisfaction considérant que son équipe a dû recommencer le montage et la programmation du robot en janvier. « On a fait ça sur le fly. Il y a des équipes là-bas qui font ça (leur robot) depuis trois ans. Nos élèves ont performé. Chacun avait son travail à faire. Les jeunes se sont investis », a-t-elle souligné. Elle remercie d’ailleurs Pôle Côte-Nord pour le soutien financier.

« À voir les résultats de la fin de semaine, de voir les étoiles dans leurs yeux, qu’ils aient gagné en expérience et découvert une passion, c’est ma paye », a-t-elle renchéri.

Trois des jeunes de l’école Jean-du-Nord qui ont pris part au Défi Techno First étaient présents lors de l’entrevue avec l’enseignante.

« J’aime travailler sur la robotique et voir comment travaillaient les autres équipes », a mentionné Madison Letarte.

« C’est une expérience intéressante. Les projets permettent de développer et de se pousser. Ça nous transforme », a enchaîné Benjamin Rouillard.

« C’était la première fois que je partais en compétition à l’extérieur. C’est plaisant de prendre des pièces et les transformer en quelque chose qui fonctionne », a dit Mélodie Vibert.

Les trois suivent le cours sciences enrichies et robotique depuis leur entrée à l’école Jean-du-Nord.

En marge de leur participation à la compétition, la délégation de l’école s’était rendue à Chicoutimi pour visiter les installations de l’UQAC, notamment les départements de génies.

Source de motivation

Chantale Roy souligne que le cours qu’elle enseigne est une source de motivation pour garder des jeunes à l’école. « Ça garde les jeunes accrochés à l’école, ça leur donne le désir d’apprendre », a-t-elle exprimé. C’était aussi un défi pour elle en début d’année avec la douzaine de jeunes pour qui ce cours n’était pas leur choix.

En sciences enrichies et robotique, les élèves touchent à plusieurs aspects dans la création, mais aussi à différents instruments, allant notamment de l’imprimante 3D au logiciel Tinkercad.

L’enseignante aimerait bien que les jeunes de secondaire 3 puissent poursuivre en parascolaire lorsqu’ils seront à Manikoutai. « Je verrais bien les jeunes comme des mentors. »