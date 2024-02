Le Drakkar défait en fusillade à Victoriaville

Les rencontres des dernières saisons entre le Drakkar et les Tigres de Victoriaville ont habitué les amateurs à des matchs serrés et enlevants. Le match de ce dimanche ne fait pas exception à la règle, alors que les Tigres de Victoriaville l’ont emporté 2-1 en fusillade. La séquence de victoire des nord-côtiers s’arrête à 5.

La partie n’avait pas très bien commencé pour la troupe de Jean-François Grégoire. Au cours de la première période de jeu, les nord-côtiers n’ont pu cadrer que 5 tirs sur Nathan Darveau. De leur côté, les Félins ont été beaucoup plus incisifs, testant Charles-Édward Gravel à 11 reprises.

Le scénario s’est complètement inversé en deuxième et le Drakkar prend les devants. En avantage numérique, Justin Poirier marque son 41e but de la saison à sa manière: d’un tir des poignets dans le haut filet, en provenance du cercle des mises au jeu. Justin Gill et Niks Fenenko sont complices.

Le jeu s’ouvre en troisième période et l’intensité s’installe puisque les officiels distribuent des infractions de part et d’autre, provoquant jeux de puissances et à 4 contre 4. Aucune des deux équipes ne peut cependant en bénéficier.

Les Tigres parviennent à créer l’égalité en fin de troisième période en attaquant à six patineurs. Denis Goriunov réussit à trouver de l’espace devant le filet pour s’emparer d’un retour de lancer.

La prolongation ne faisant pas de maître, le Drakkar se dirige vers la fusillade pour la toute première fois de la saison. Deuxième de son équipe à s’élancer, le capitaine des Tigres Maxime Pellerin est le seul des six tireurs à déjouer le gardien adverse, scellant l’issue du match.

Le gardien du Drakkar Charles-Édward Gravel a sans contredit disputé l’un de ses meilleurs départs depuis qu’il s’est joint au Drakkar et aurait certainement mérité un meilleur sort. Le cerbère de 19 ans s’est dressé devant de nombreuses attaques des Tigres, notamment avec une belle glissade devant une attaque en surnombre, puis sur une échappée. De plus, il n’a laissé que peu de deuxièmes ou troisièmes opportunités sur des retours.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau jeudi, à Baie-Comeau, pour une dernière fois cette saison.