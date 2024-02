Julien Paillé orchestre la victoire du Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a de nouveau sonné la charge devant ses partisans, vendredi soir, quand il a signé une victoire décisive de 6-3 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Inspirés offensivement par l’attaquant Julien Paillé, les membres de l’équipage ont inscrit un 21e triomphe à la maison devant les 2460 spectateurs présents dans les gradins du centre Henry-Leonard.

Première étoile du match, le numéro 49 du navire a connu une partie de rêve avec son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ en plus de livrer une performance sans bavure à tous les points de vue.

Paillé a touché la cible deux fois en avantage numérique et a inscrit un but très important, en début de deuxième période, alors que son équipe évoluait à court d’un homme.

Pour un deuxième match consécutif, l’ailier gauche a enfilé le but gagnant dans la victoire des siens. « C’est une très belle soirée et c’est plaisant à vivre. Au-delà de mes buts, c’est la victoire d’équipe qui compte en premier lieu et tout le monde a livré la marchandise », a commenté le patineur de 19 ans.

Reconnu pour sa grande constance, l’athlète continue de se démarquer de match en match. « Je ne me stresse pas pour en faire trop et je me concentre à garder les choses simples tout en respectant le concept d’équipe », a précisé celui qui a porté son total de buts à 19 depuis le début de la saison.

Système

L’entraîneur en chef Jean-François Grégoire est également revenu sur le système implanté lors de son point de presse et a vanté le travail de ses hommes, qui ont livré une autre belle prestation devant leurs partisans.

« Les joueurs ont bien réagi et chacun a respecté son rôle. Quand un club joue de cette façon, il provoque beaucoup de choses et affiche de la confiance et c’est ce que nous avons vu ce soir. »

Interrogé sur la prestation de son numéro 49, le pilote a encore souligné sa grande régularité. « Julien garde son jeu simple sur la patinoire. Il joue de la bonne façon et continue de gagner notre confiance », a ajouté le dirigeant.

En vitesse

Raoul Boilard (un but, deux passes), Justin Poirier (avec son 40e de la campagne) et le capitaine Isaac Dufort ont complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont de plus touché le poteau à quatre reprises face au cerbère Nicolas Ruccia.

Lucas Romeo, Tomas Cibulka et Antoine Roy ont déjoué le gardien Charles-Édward Gravel, moins occupé, mais qui a réalisé son plus bel arrêt de la soirée, au deuxième tiers, quand il a stoppé le défenseur Tomas Cibulka lors d’une échappée.

À la suite de cette 42e conquête de la saison, le Drakkar, qui possède toujours la meilleure offensive de la ligue, aligne maintenant 10 joueurs ayant atteint le cap des 40 points depuis le début du calendrier.

Avant la partie, la direction du club a rendu hommage à son joueur-étudiant du mois de janvier, le défenseur Alexis Mathieu. Victorieux dans ses quatre dernières sorties, l’équipage prendra congé pour une semaine et reviendra au centre Henry-Leonard, le 16 février, pour recevoir la visite des Cataractes de Shawinigan.