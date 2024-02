Le Drakkar double les Wildcats

Baie-Comeau – Le Drakkar a salué son retour à la maison sur une note victorieuse, mercredi soir, quand il a doublé les Wildcats de Moncton par le pointage de 6-3 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un troisième match consécutif, les meneurs au classement général ont, du même coup, inscrit une 20e conquête (en 24 sorties) à domicile devant les 2090 amateurs réunis dans les gradins.

Inspirés en attaque par le trio des 9 (il a totalisé huit points), composé de Justin Gill (91), Justin Poirier (9) et Isaac Dufort (19), les locaux ont vite donné le ton au match dès la première période de la partie.

Meilleur pointeur de son club, Gill (31-42-73) a inscrit un doublé lors de l’engagement initial avant de préparer le but de son ailier droit Justin Poirier, également auteur d’une paire de filets (37e et 38e) dans ce 41e triomphe de la campagne.

En avance 3-2 après 20 minutes de jeu, les locaux ont poursuivi sur leur élan offensif, au deuxième tiers, avec une poussée de deux buts sans riposte qui leur a permis de prendre une avance plus confortable.

Jeu ouvert

« Le jeu était très ouvert en première période, mais j’ai bien aimé la façon dont nous avons joué pour fermer le jeu en deuxième et troisième période », a reconnu le vétéran de 20 ans, première étoile de la rencontre.

Éliminé par les chats sauvages en séries, le printemps dernier, la grande rivalité entre le Drakkar et les Wildcats a vite refait surface, quelques mois plus tard. Il n’y avait pas beaucoup de touristes sur la patinoire.

« Je n’étais pas là l’an passé, mais c’est une partie que l’on parlait et on attendait depuis longtemps. Le jeu était intense et j’ai bien aimé la façon dont nous sommes sorties ce soir », a ajouté le numéro 91.

Sans vouloir trop s’attarder sur les dernières éliminatoires, le pilote Jean-François Grégoire est également revenu sur la notion de l’intensité. « Je ne dirais pas que c’est juste ça. Il s’agissait d’un match de saison régulière face à une bonne équipe dans le Top 5 et j’ai bien apprécié la réaction des joueurs », a résumé le patron derrière le banc.

En vitesse

L’attaquant Julien Paillé (son 16e) a également disputé un fort match en réussissant le but gagnant, à la suite d’un revirement en zone adverse, au début de la deuxième période.

Raoul Boilard (son 20e) a complété le pointage pour les gagnants qui ont dominé 37-31 dans la colonne des tirs au but. Miles Mueller, Oscar Plandowski et Thomas Auger ont riposté face au cerbère Charles-Édward Gravel, auteur de quelques arrêts importants devant sa cage.

Toujours privé du vétéran joueur de centre Félix Gagnon (son retour n’est pas prévu avant la semaine prochaine), le Drakkar retrouvera ses partisans, vendredi soir, lors de la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton.