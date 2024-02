L’œuvre d’une cinéaste de Uashat mak Mani-utenam présentée dans un festival unique

Le court métrage « Kupanishkueu » de Mélodie Jourdain Michel, de Uashat mak Mani-utenam, a été sélectionné pour une projection au Festival international du cinéma d’hiver à Edmonton, en Alberta.

L’événement unique en son genre, de projection de film à l’extérieur, en hiver, se déroulera du 9 au 18 février.

Le Festival regroupe plusieurs réalisateurs de renommée internationale. Des films seront projetés dehors, sur des écrans de neige, pour illustrer l’hiver, les montagnes, le polaire, les Autochtones. Il est complètement gratuit.

Le film de Mélodie Jourdain Michel raconte le parallèle entre sa grand-mère et elle.

« J’ai reçu le nom de ma grand-mère Kupanishkueu. Je voulais montrer dans ce film le contraste entre ce que nous vivons présentement et ce que vivaient nos grands-mères. À quel point c’est difficile, le nomadisme et nous, ce que nous vivons avec notre sédentarité, des maux plus d’origines mentales », explique Mélodie Jourdain Michel.

Elle a réalisé le film en 2016.

« J’éprouve une certaine fierté de savoir que ce que j’ai réalisé il y a 8 ans se retrouve encore dans les festivals », confie Mme Jourdain Michel.

Mélodie Jourdain Michel travaille en tant qu’intervenante au Service de première ligne de Uauitshitun. Elle organise beaucoup d’activités pour la communauté de Uashat mak Mani-utenam.