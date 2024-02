Tam ti delam dansera en France

Pour une toute première fois depuis la pandémie, la troupe folklorique Tam ti delam se rendra à l’internationale pour représenter Sept-Îles et le Canada.

En août, elle participera au 51e Festival de Montoire, en France. Tam ti delam y sera avec une délégation de trente membres, danseurs, musiciens et accompagnateurs.

Ce sera l’occasion pour l’ensemble folklorique de Sept-Îles de faire découvrir la culture québécoise à la population française ainsi qu’aux neuf autres troupes, provenant de la Bolivie, la Chine, la Géorgie, la Corée du Sud, la France, la Guadeloupe, la Hongrie, la Serbie et le Brésil.

Lors de cet événement de huit jours de festivités, le groupe pourra apprendre les traditions et coutumes des troupes des divers pays invités à ce festival.

Au-delà de la danse, il y aura ateliers de maquillage, conférences sur les instruments de musique et les costumes, diners traditionnels, animation culturelle et séances de partage de contes et légendes. Les membres de Tam ti delam pourront s’imprégner de diverses cultures.

La dernière participation de Tam ti delam à pareil festival remonte à 2019 en Hongrie. La troupe a été fondée en 1980.