Photos | Une première édition du Festival Blizz-Art à Port-Cartier

Cette fin de semaine se tient la toute première édition du Festival de sculptures sur neige Blizz-Art à Port-Cartier.

Né d’une initiative citoyenne, Jean Leclerc, l’un des membres du comité organisateur se réjouit de la participation et du nombre de personnes s’étant déplacé sur le site vendredi et samedi.

« On s’attendait à ce que l’événement lève, mais c’est plus que nos attentes. On est vraiment content », dit-il.

Il se réjouit également que près d’une vingtaine d’équipes se soit inscrite pour le concours de sculptures sur neige.

« On est surpris du talent qu’il y a sur place aujourd’hui avec le volet compétition. On ne s’attendait pas à ça », commente M. Leclerc.

C’est sur l’île McCormick que se déroule le Festival Blizz-Art. Le site semble faire l’unanimité.

« On a toujours rêvé à ce lieu pour un événement de sculpture sur neige parce que c’est un site enchanteur »dit Jean Leclerc.

Jean Leclerc, membre du comité organisateur du Festival Blizz-Art.

Des propos qui sont appuyés par Fanny Fay Tremblay, artiste invité pour le Festival. Elle souligne aussi l’accueil qu’elle a reçu des Port-Cartois.

« Je pense que suis en train de tomber en amour avec Port-Cartier et j’ai déjà envie de revenir», dit-elle.

Fanny-Fay Tremblay, artiste invité dans le cadre du Festival Blizz-Art de Port-Cartier.

Jean Leclerc affirme que le comité organisateur planche déjà à la tenue d’une deuxième édition l’an prochain.