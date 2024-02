Secondaire en spectacle : l’IESI et l’école Monseigneur-Labrie couronnent leurs artistes

Deux écoles de l’est de la Côte-Nord ont tenu leur finale locale de Secondaire en spectacle le 7 février. On connaît ainsi l’identité de ceux et celles qui représenteront l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) et l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre pour l’étape régionale.

C’est à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles, lieu de la finale locale de Cégeps en spectacle, que les participants de l’IESI ont offert leurs prestations artistiques. Trois numéros étaient présentés.

Laurence Jourdain, à la guitare pour sa création Innu-Aimun, a obtenu la première place. Vania Akbari Moornani, avec Cirque Macabre, a remporté la deuxième position. Elles ont ainsi leur place pour la finale régionale du mois d’avril à Havre-Saint-Pierre.

L’école privée misait aussi sur trois animateurs, une maîtresse de cérémonie, une journaliste et quatre techniciens et techniciennes parmi ses élèves.

La finale locale de Secondaire en spectacle pour l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre a réuni le même soir, à la Shed-à-Morue, 13 élèves qui participaient au concours, dont deux maîtresses de cérémonie et une technicienne.

Les jeunes qui ont obtenu leur billet pour la finale régionale des 5 et 6 avril, qui se tiendra dans leur municipalité sont Daniel Alejandro (1re place – Interprétation musique – Salut la France – La fille du régiment Donizetti), Alizée Cartau (2e – Interprétation musique – La vaguelette HOYO MiX) ainsi que Sophie Cormier et Autumn Demers (Coup de cœur – Création totale – variété L’internet).

Deux autres écoles de l’est de la région tiendront leur finale locale dans les prochaines semaines, l’école Manikanetish de Uashat le 28 février (heure et lieu à confirmer) et l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, le 13 mars, dès 19h, à l’auditorium Louis-Jean Cormier (Manikoutai).