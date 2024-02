Une nouvelle formule pour le Festival des Hivernants

Faute de capacité financière, le Festival des Hivernants de Sept-Îles proposera une formule un peu réduite, “mais tout aussi captivante”.

C’est un événement “plus intime” qui animera les installations du Vieux-Poste, les 2 et 3 mars prochain. L’organisation propose cette année Les Zzz’Hivernants, concept tiré de la marmotte qui ne voit pas son ombre en sortant du terrier.

“À l’image de la marmotte, notre renard est sorti de son terrier et n’a pas vu son ombre. Inspiré par cette curieuse coïncidence, il a décidé d’hiberner pour cette année ! Une pause bien méritée pour notre ami”, illustre l’organisation, qui n’a pas reçu les fonds nécessaires pour recréer son événement annuel “à la hauteur des attentes de notre clientèle”, dit-on.

Le samedi et le dimanche, il y aura des après-midi remplis d’activités gratuites pour les familles dans une atmosphère chaleureuse et festive. La veillée du samedi sera le point culminant le l’événement. Elle mettra en vedette des artistes locaux qui monteront sur les planches en danse et en musique. Les noms n’ont pas encore été dévoilés.

“Les activités et performances seront une invitation à découvrir et célébrer la culture innue, éduquant de manière ludique tout en encourageant le dialogue interculturel”, indique le Festival, qui souhaite créer des liens entre les communautés en alliant plein air et culture.

“Un grand merci aux entreprises locales qui nous soutiennent chaque année. C’est grâce à votre engagement que cette édition spéciale aura lieu. Pour les entreprises intéressées à contribuer, sachez que vous êtes toujours les bienvenues. Votre appui permet de créer une belle expérience pour toute la communauté”, conclut-on.

Les détails seront disponibles sous peu sur les réseaux sociaux de l’événement.