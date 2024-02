L’aréna Denis-Perron en mode Tournoi de la Minganie

Au lendemain de la Saint-Valentin, il y aura de l’action à Havre-Saint-Pierre, et ce, pour quatre jours. Le 41e Tournoi de hockey mineur la Minganie est à l’horaire du 15 au 18 février, à l’aréna Denis-Perron.

« Ça va être une belle fin de semaine à l’aréna et dans le village », assure la présidente du tournoi, Suzie Cormier.

L’organisation prévoit mettre de l’ambiance dans l’aréna avec plus d’animation et plus de tirages. « On va animer la foule », dit-elle.

Sur la glace, pas moins de dix équipes se disputeront les honneurs dans le M11 B, la moitié moins dans le M11 A. Dans le M 11 BB, on retrouvera deux clubs; les Basques de Sept-Îles et l’Atanukan de l’école Manikanetish.

Outre ces deux équipes, on retrouvera, pour le Tournoi de la Minganie, les Macareux de Havre-Saint-Pierre, les Gaulois de Port-Cartier, le Mikun de Uashat mak Mani-utenam, les Vikings de Baie-Comeau, les Prédateurs/Castors de la Haute-Côte-Nord et Natashquan.

L’ouverture officielle est prévue vendredi vers les 18h30, soit après la partie à l’horaire pour 17h25.

Samedi soir, dès 19h15, place aux matchs des étoiles. La sélection des joueurs M11 A et M11 B aura été faite par les entraîneurs, qui devront choisir deux jeunes de leur équipe, qui se retrouveront dans des camps différents. Le choix des gardiens de but se fera par tirage.

« C’est bien apprécié de tous comme moment, tant par les partisans, les parents, les entraîneurs que les jeunes », souligne Suzie Cormier.

Pour la journée de dimanche, les parties demi-finales et finales seront entrecoupées par un match des M9 de Havre-Saint-Pierre, suivis par une démonstration des M7.

Cette même journée sera aussi celle pour la remise des honneurs pour les joueurs offensifs et défensifs du tournoi, le plus gentilhomme avec le trophée Pier-Luc Boudreau et l’équipe la plus disciplinée.

Par ailleurs, il ne devrait pas y avoir de problème d’hébergements pour les visiteurs pour l’édition 2024. « Contrairement aux dernières années, on n’a eu aucun commentaire pour le logement. Il y a moins de travailleurs (de l’extérieur) au Havre », précise la présidente du 41e Tournoi de la Minganie.