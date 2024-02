H2 Green Steel à Sept-Iles ǀ Les avantages du site de Pointe-Noire, selon Patrick Tobin

La qualité du minerai de la fosse du Labrador

“ Je n’ai qu’un mot : exceptionnel. Il est parmi les minerais de fer les plus propres au monde. C’est unique. ”

Un port de mer de calibre international

“ C’est un énorme plus dans notre équation. Ils ont annoncé récemment que le port de Sept-Îles est le 2e port en volume au Canada après Vancouver et le plus gros port de minerai en Amérique. On a une très belle relation avec les propriétaires fonciers sur la péninsule et une belle complémentarité entre nos vocations. ”

Le dynamisme régional et l’acceptabilité sociale

“ On a retrouvé ici le réflexe de se remonter les manches. Il faut des logements ? On va en construire. Des formations ? On va en donner. On sent qu’il y a moyen de faire des choses. Il fallait un projet pour que les gens s’unissent autour et on sent que c’est positif. Shipekun, c’est un tremplin pour demain. Tout le monde est enthousiaste et l’enthousiasme est contagieux. ”

