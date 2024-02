Josée Leblanc intègre le CA du plus grand regroupement de festivals et d’événements au Québec

La propriétaire de Atikuss, Josée Leblanc, femme d’affaire aguerrie intègre le plus grand regroupement des festivals et d’évènements et attractions touristiques au Québec.

Évènement Attractions Québec a pour mission de soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements de la province. Il compte plus de 500 membres à travers le Québec. Le regroupement est notamment propriétaire des plateformes Quebecvacances.com et Quoi faire au Québec. « C’est tout un honneur. Ce sera une belle expérience pour moi et j’espère apporter quelque chose à cette organisation-là, » dit madame Leblanc.

C’est par la direction du Carnaval de Québec que le nom de Josée Leblanc a été soumis au conseil d’administration.

« On m’a proposé ce poste, parce que j’ai un économusée, je suis autochtone, je suis en région et c’est parce que je suis une femme aussi. Et je suis en affaires depuis une dizaine d’années », explique Mme Leblanc.

Ce sera d’ailleurs la première femme issue des Premières Nations à entrer dans sur le conseil d’administration de l’organisation. « Ils se sont dit au niveau stratégie et marketing que j’avais des forces et qu’ils pensent que je peux apporter quelque chose de plus. De plus en plus d’Autochtones se font inviter dans les gros CA d’envergures », souligne-t-elle.

Le défi des régions éloignées

Mme Leblanc mentionne aussi qu’elle est la seule siégeant comme personne de région éloignée.

“ Je suis là aussi pour apporter une parole, s’il y a des gens qui ont des messages à faire, je suis là pour ça et ça va me faire plaisir de pouvoir porter leurs voix. Le CA est très diversifié, ils sont de toutes sortes d’organisations, petites et grosses. L’éloignement est un enjeu, c’est vraiment fait pour trouver des solutions. ”