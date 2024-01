Gala des Oliviers 2024 : Cinq nominations pour le Baie-Comois Alex Lévesque 

Le Baie-Comois Alex Lévesque a quitté sa ville natale en 2018 pour la grande métropole étant accepté à l’École nationale de l’humour. Il avait comme but de faire rire différemment. Il a gagné son pari puisque six ans plus tard, il rafle cinq nominations au prochain gala des Oliviers.

« Ç’a toujours été un rêve depuis que je suis petit », explique l’humoriste nord-côtier. Tout comme les élèves de sa cohorte finissante de 2020, Alex n’a pas pu vivre la tournée sur scène comme se clôture habituellement le programme.

Propulsé rapidement de façon autonome, Alex Lévesque se tourne vers son intérêt premier… le web.

Un endroit populaire, accessible et surtout beaucoup plus libre. Cette liberté lui permet de flirter avec finesse entre l’absurde et le mordant. Oui, l’humour d’Alex Lévesque n’est pas pour des oreilles facilement offensées, il est consacré aux gens qui saisissent le deuxième degré.

Cinq fois plus tôt qu’une

« J’ai été surpris », assume l’humoriste de Baie-Comeau lorsqu’il explique comment il s’est senti lors de l’annonce de ses nombreuses nominations du 25e Gala de l’humour. « J’étais vraiment content et bien fier », ajoute-t-il précisant qu’il a bien fait d’écouter son instinct. Cette validation de ses pairs l’applaudit cinq fois pour une première présence au Gala des Oliviers.

Bande dessinée comique

Sa bande dessinée Dessine Bandé, créée en 2016 (preuve que son humour n’est pas pour les oreilles sensibles), a vu le jour en 2022. À la fois artistique et créatif, son projet connaît un succès important autant en BD qu’en contenu web.

Le 24 mars, Alex Lévesque se croisera les doigts lors des catégories capsule ou sketch web (Dave : le fluffer de concierge et Les étranges entrevues : l’horloge), texte de l’année : série télé ou web (Entre deux draps saison 4) et texte de l’année (Dave : le fluffer de concierge et Les étranges entrevues : l’horloge).