Pub Royal marque Yvan Pedneault

Yvan Pedneault sort pratiquement de 36 spectacles en un mois à Montréal et Québec pour Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants. Il s’agit certes de l’expérience la plus marquante de la carrière de l’artiste originaire de Sept-Îles.

« Absolument fantastique. Ça fait vingt ans que je fais ça et je n’ai jamais vécu une expérience comme ça », a-t-il dit en entrevue au Nord-Côtier.

Il se plait avec la gang, « tout est parfait au niveau de l’équipe ».

En plus, Pub Royal connaît du succès et la critique est unanime, aux dires d’Yvan Pedneault. « C’est le show à voir ! » On parle même du prochain Starmania. La comédie musicale des Cowboys Fringants pourrait être jouée durant cinq, six ans. « On a des dates jusqu’en 2025. »

Le natif de Sept-Îles se dit reconnaissant de vivre ce projet, lui qui a eu envie de dire non lorsqu’il a été appelé pour faire partie des artistes.

« Je chante du Queen et là on me demandait pour chanter les Cowboys Fringants. Ce n’était pas un fit naturel. J’ai passé à deux doigts de ne pas y aller [à l’audition]. »

Gamme d’émotions

Le décès de l’âme des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, à la mi-novembre, est survenu une semaine avant la première de Pub Royal. L’équipe de la comédie musicale et ses artistes étaient au fait que la santé du chanteur du mythique groupe n’allait pas.

L’annonce de sa mort a tout de même été « un coup de brique dans le front », a assuré Yvan Pedneault.

Les derniers jours de répétitions n’ont pas été des plus faciles. « C’était lourd comme atmosphère », a-t-il décrit.

Certaines des chansons ont été écrites pour la comédie musicale Pub Royal, dont La fin du show, interprétée par Martin Giroux. « Il n’y avait pas un œil sec. Il y avait toujours quelqu’un qui braillait », a-t-il mentionné.

Les premiers spectacles à Québec ont donné lieu à des moments forts émotifs, mais à l’image des Cowboys Fringants, c’est devenu une célébration et non des funérailles, a laissé savoir le Septilien d’origine, « même si on voyait les gens pleurer. À la fin, tout le monde chantait Les étoiles filantes. C’était juste beau ».

Dans Pub Royal, Yvan Pedneault joue Normand, un « gars bien aigri, qui s’est fait fourrer dans la vie et qui s’est fait mettre à la porte de sa job. Depuis ce temps, il est en… Mais il est drôle sans le savoir », a-t-il dit.

L’artiste participe à toutes les chansons de la comédie musicale au niveau des back vocal, mais il est aussi l’interprète pour L’Amérique pleure.

La suite

Pub Royal sera présenté à Paris en avril pour cinq shows en trois jours. Yvan Pedneault n’a pas joué sur les scènes de la Ville Lumière depuis près de 18 ans, tandis qu’il accompagnait Linda Lemay.

Il a hâte de voir l’ampleur de la popularité des Cowboys Fringants en Europe.

La comédie musicale des Cowboys Fringants reprendra l’affiche au Québec et à Ottawa dès la fin mai.

D’ici la suite des choses pour Pub Royal, Yvan Pedneault montera sur scène pour Rhapsody : les classiques de Queen et Britishow, ainsi que des spectacles corporatifs.

« J’ai aussi un autre spectacle en préparation avec un ami. C’est une bonne période pour faire ça. Ce sera musical, mais j’aime faire rire les gens et j’ai une facilité pour le timing comique. Je veux apporter ce côté dans ce spectacle, un petit côté conteur. »