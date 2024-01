Un festival de sculptures sur neige à Port-Cartier

C’est le 10 février sur l’île McCormick, à Port-Cartier que se tiendra la toute première édition du Festival de sculptures sur neige Blizz-Art.

Ce Festival est le fruit d’une initiative citoyenne. Jean Leclerc, enseignant des arts au secondaire, David Briand et Maeva Moreau sont des adeptes de la sculpture sur neige et ils avaient pour rêve de produire un festival hivernal d’envergure à Port-Cartier. Le comité organisateur du Blizz-Art est formé de ses trois personnes ainsi que Gabriel Picotin et Philip Tremblay.

La Ville de Port-Cartier se réjouit de l’arrivée de ce nouveau festival et collaborera à sa réalisation.

« Malgré le peu de temps qui nous avions devant nous pour la logistique, il était crucial d’accompagner le comité afin de voir naître ce beau projet. Nous serons derrière eux pour s’assurer que cette première édition soit une expérience inoubliable! », indique Nadia Bernier, régisseuse culturelle, à la Ville de Port-Cartier.

Le concours de sculptures sur neige s’adresse autant aux amateurs qu’aux professionnels. Trois catégories sont représentées : volet familial, volet compétition et volet artistes.

On peut trouver tous les détails relatifs aux inscriptions pour le concours de sculptures sur neige, ainsi qu’un éventail de conseils et d’informations pertinentes sur le site Internet de la Ville de Port-Cartier ou les réseaux sociaux.

Lors de l’événement, il y aura de l’animation en continu et les participants pourront prendre part aux activités qui seront organisées pour l’occasion.

La Municipalité espère aussi que cet événement permettra de développer l’offre touristique hivernale. En effet, tout au long de la fin de semaine, les gens pourront venir admirer les œuvres sur l’île McCormick.

« Nous souhaitons développer l’offre touristique hivernale ; c’est notre plus belle saison sur la Côte-Nord! Un festival en février tombe à point et nous ferons tout en notre pouvoir pour le regarder grandir année après année. C’est un beau vent de jeunesse et de fraîcheur qui souffle sur Port-Cartier », affirme Line Bordage, conseillère Tourisme et relations avec le milieu pour la Ville de Port-Cartier.

La divulgation de la programmation du Festival de sculptures sur neige Blizz-Art se fera bientôt.