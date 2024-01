Une tempête d’émotions pour le Festival du film de Sept-Îles

Une tempête d’émotions, c’est ce à quoi doivent s’attendre les cinéphiles pour la 33e édition du Festival du film de Sept-Îles à l’horaire pour les onze premiers jours de février. Rire, tristesse, drame, satirique et autres émotions seront au cœur des nombreuses projections.

Pour partir le bal, trois courts-métrages, Zug Island (Nicolas Lachapelle), Nipi Utaiamun (Uapukun Mestokosho) et Nitshita En – J’étais là (Martin-Pierre Tremblay) précéderont la présentation du documentaire engagé face à l’écologie, L’Océan du vu cœur (Marie-Dominique Michaud/Iolande Cadrin-Rossignol), lors de la cérémonie d’ouverture le 1er février. L’événement se déroulera sous la formule 5 à 7 avec quelques invités au Ciné-Centre.

À l’affiche pour la programmation principale, on retrouve entre autres Chambres rouges (avec l’actrice invitée Juliette Gariépy le 9 février), le film très attendu RU (avec l’actrice invitée Chloé Djandji le 3 février), à l’horaire une fois par jour, la comédie satirique Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, Anatomie d’une chute, film récompensé de la Palme d’or au dernier Festival de Cannes, et Uapsihka, tourné sur la Côte-Nord.

Le Ciné Sept a aussi des films sous-titrés en projection, notamment Les feuilles mortes (prix du jury au Festival de Cannes).

Le Festival offre aussi une place de choix à la famille, aux enfants et aux jeunes. Parmi les films, il y aura Jules au pays d’Asha, mettant notamment en vedette Gaby Jourdain, de Sept-Îles, aux côtés de Marilyse Bourke.

Des élèves du primaire et du secondaire auront droit à une activité sur les effets spéciaux.

C’est aussi le retour du jeune jury, présidé par Justin Leyrolles-Bouchard, dont les parents sont originaires de Sept-Îles. Les sept membres auront à trancher entre Bêtement Riche, RU, Yannick, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, Les huit montagnes et Le garçon et le héron.

Pour la cérémonie de clôture, à la Salle Jean-Marc Dion le 11 février, la projection de Les Rayons Gamma, une comédie dramatique, avec la présence de son réalisateur, Henry Bernadet. Ce rendez-vous sera suivi de la remise de la dizaine de prix des vingt-deux films en compétition pour la 33e édition.

La présidente du conseil d’administration du Ciné Sept, Elvire Cisca, s’est dite tellement émerveillée par la programmation 2024.

« On voit beaucoup d’émotions. C’est aussi un moment de rassemblement, de partage et d’échange. Les films vont en lien avec nos valeurs », a-t-elle résumé en conclusion de la conférence de presse.

Les personnes qui aiment les films liés à histoires judiciaires seront servies à souhait, avec notamment Le procès Goldman.

Hors des murs

En marge du Festival, quatre films de la Wapikoni mobile pourront être vus gratuitement de la maison, via le site Internet du Ciné Sept, soit deux par jour les 30 et 31 janvier.

Les autres activités OFF sont une soirée séance d’écoute d’extraits de Élève dans la brume, Huitième île et Anticosti et ses histoires, avec leur réalisateur respectif, le 2 février au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif, la soirée d’impro de la LIS le 3 février, le Ciné-Quiz au Edgar Café Bar le 5 février et la présentation de L’Amérique pleure, le film des Cowboys Fringants, pour souligner le départ de Karl Tremblay, le 7 février à la Microbrasserie La Compagnie.

Différentes autres projections que ce soit au Musée régional de la Côte-Nord ou au Shaputuan sont aussi à la programmation. Virga, avec Justin Leyrolles-Bouchard, y sera projeté le 10 février, suivi d’une séance d’échange avec l’invité.

En bref

Les passeports pour le 33e Festival du film de Sept-Îles seront en vente dès le 24 janvier au Ciné-Centre et à la Librairie Côte-Nord. Pour la cérémonie de clôture, les billets peuvent déjà être achetés via la billetterie de la Salle Jean-Marc Dion. La programmation complète sera publiée dans l’édition du Nord-Côtier du 24 janvier. Un cahier des synopsis sera disponible pour consultation à la bibliothèque. L’organisation revient encore avec sa carte bingo, qui offrira en prix des passeports pour d’autres festivals à venir à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam. Pour plus d’infos : https://www.cine7.ca/.