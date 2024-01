La Troupe le Masque d’Or lance les auditions pour le Théâtre musical Nelligan

La Troupe du Masque d’Or est à la recherche de candidats qui aimeraient participer au Théâtre musical Nelligan.

Ce théâtre musical raconte l’histoire du célèbre poète canadien, Émile Nelligan. Le spectacle raconte l’histoire du prodige de la poésie, ses relations tumultueuses avec sa famille et ses amis et sa santé mentale qui se détériore. L’œuvre offre aussi des moments d’espoir et de beauté qui illustrent comment malgré sa chute tragique, le talent du poète a continué de briller.

La troupe recherche des candidats pour incarner plusieurs personnages tels qu’Émile Nelligan âgé dans la soixantaine et la vingtaine, les parents d’Émile Nelligan, sa sœur, des amis, des religieuses et autres personnages.

Les comédiens et comédiennes sachant chanter sont invités à la séance d’informations le 7 février 19 h 30 au local E3-E5 du Centre socio récréatif. Les détails sur les auditions, les répétitions et les représentations y seront présentés.

Pour plus d’informations, contactez le Théâtre musical au masquedor@live.ca.