La saison est lancée pour les motoneigistes

Ils l’attendaient avec impatience et c’est avec un certain soulagement que la neige est finalement arrivée pour les adeptes de motoneiges.

Depuis une semaine maintenant, les clubs sont à l’œuvre pour rendre accessibles les pistes et sentiers avec la neige qui est tombée.

Pour le Club de motoneige le Blizzard de Havre-Saint-Pierre, l’ensemble des sentiers seront bientôt ouverts entre Baie-Johan-Beetz et Longue-Pointe-de-Mingan.

« Avec la neige qu’on a eue dernièrement, on va être capable d’ouvrir au complet notre territoire », indique Rock Boudreau, président du Club de motoneige le Blizzard de Havre-Saint-Pierre.

Du côté de Sept-Îles, le club Ook-Pik était également à l’œuvre la semaine dernière, pour tenter de rendre accessibles le plus rapidement possible les pistes, ce qui a été fait durant la fin de semaine. Le président du Club, Michel Thibeault, a fait savoir qu’ils ont eu quelques problèmes mécaniques avec la machinerie, mais qu’ils ont tout de même été capables de préparer les pistes et d’installer la signalisation.

Baisse des membres

Les deux clubs observent une légère baisse des membres, via la vente des passes de saison.

Au club Ook-Pik, 669 passes de membres ont été vendues. Il s’agit d’une baisse pour le club. M. Thibeault affirme qu’à pareille date l’an dernier, il y avait environ 800 membres.

Le contexte économique pourrait en partie être en cause.

« Tout augmente partout, donc les gens mettent l’argent là où c’est vraiment nécessaire », dit-il. Il rappelle toutefois que la carte de membre est requise pour accéder aux sentiers et que les gens s’exposent à une amende de plusieurs centaines de dollars.

De son côté, le Club de motoneige le Blizzard de Havre-Saint-Pierre compte sur un peu plus de 200 membres. Un chiffre qui est stable, dit son président.

« On est dans la moyenne cette année. Ce n’est pas comme les grosses années, où on avait entre 300 et 400 membres », commente Rock Boudreau.