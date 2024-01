Possibles recours collectifs pour les tests médicaux erronés

Pour défendre les patients touchés par des irrégularités détectées dans les rapports de pathologie et de cytologie entre 2021 et 2023, deux recours collectifs pourraient être intentés contre le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et un de ses médecins, Dr Florin Ioan Mija.

Les deux bureaux d’avocats impliqués dans les procédures judiciaires en sont à l’étape de la demande d’autorisation à la Cour supérieure de Chicoutimi, qui a été déposée en décembre.

Des patients de la Côte-Nord font partie de ceux dont les tests médicaux ont été révisés en raison d’irrégularités décelées entre le 1er octobre 2021 et le 18 mai 2023. Au total, 8 000 tests ont été révisés.

L’avocat du cabinet Kugler Kandestin, Me Jonathan Gottlieb, a confié à Radio-Canada que les patients ont subi des préjudices majeurs. « Il aurait été démesuré, croit l’avocat, que les 8 000 personnes intentent une procédure individuelle, alors que les conséquences sont majeures et communes », peut-on lire dans l’article publié le 19 janvier.

Les personnes ayant été informées par le CIUSSS que leur test devait subir une révision sont admissibles aux recours collectifs. Si l’action collective peut aller de l’avant, plusieurs millions de dollars pourraient être réclamés, toujours selon Radio-Canada.

Les délais de la demande judiciaire ne sont pas encore évalués.

