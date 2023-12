Décès de Martin Collard devant l’Hôpital de Sept-Îles : entente hors cour

Décès de Martin Collard : entente hors cour

Il n’y aura pas de procès dans le dossier de la poursuite de la famille de Martin Collard, décédé devant l’hôpital de Sept-Îles en octobre 2015, contre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et le gouvernement.

La famille du défunt tenait les policiers et l’hôpital pour responsable de son décès et réclamait près de 1,4 M$ au Procureur général du Québec et au CISSS de la Côte-Nord.

Un règlement hors cour, dont les détails sont confidentiels, est survenu au début décembre entre les parties.

Histoire

Rappelons les événements. Vers 4h le 5 octobre 2015, Martin Collard, âgé de 36 ans, s’est retrouvé dans un état de crise devant les portes du centre hospitalier. Le personnel n’a pas voulu le laisser entrer.

Il s’est retrouvé en sous-vêtements, courait et criait dans la rue.

Les policiers sont intervenus à la demande de l’hôpital et l’ont maîtrisé par une prise de l’encolure. Au moment de le menotter, ils ont réalisé qu’il avait perdu conscience et qu’il ne respirait plus. Ils ont demandé du renfort auprès du personnel médical de l’établissement qui a refusé de sortir.

Un reportage de l’émission Enquête à Radio-Canada avait exposé de la force abusive, des séquences vidéo coupées, des manquements aux procédures.

Les experts rencontrés par la journaliste Sylvie Fournier de l’émission se questionnaient. Ils remettaient en question les façons de faire lors de l’intervention policière devant l’entrée de l’hôpital de Sept-Îles, en octobre 2015, alors que Martin Collard aurait succombé à une intoxication à la cocaïne.