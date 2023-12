Un futur Élans prometteur en Théo Rushworth

Après avoir fait la pluie et le beau temps avec le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Théo Rushworth tentera d’en faire autant au niveau collégial. Le Septilien poursuivra dans le sport du ballon ovale avec les Élans du Cégep Garneau en division 1.

Sans avoir trop d’attente, Théo Rushworth a saisi l’opportunité qui s’est présentée à lui, après des démarches avec une des deux équipes collégiales de Québec.

Quitter Sept-Îles lui apportera du changement, mais il voit ça de façon intéressante.

« Je vais y aller une saison à la fois. Si je pense trop loin, ça va mal aller », a-t-il dit.

Bon potentiel

Entraîneur-chef des Élans de Garneau en division 1, Michel-Pierre Pontbriand dit avoir eu de bons mots à l’endroit de sa recrue.

« On a discuté avec Théo. C’est un fit naturel. On a aussi vu quelques vidéos et eu de bonnes rétroactions de gens qui connaissent le football sur la Côte-Nord. C’est avec ça qu’on a pu trancher », a-t-il fait savoir. Il a pu en apprendre aussi sur Théo Rushworth de la bouche de Derek Chiasson, Septilien qui évolue avec les Élans.

Coach Pontbriand ne s’inquiète pas du fait que son futur joueur arrive d’une ligue juvénile D3. Que ce soit au niveau du secondaire ou du collégial, le niveau supérieur est celui avec le plus petit chiffre.

« Que ce soit un joueur qui arrive du D1, D2 ou du D3, ce qui est important, c’est son niveau athlétique et mental. »

Théo Rushworth aura donc la chance de se faire valoir dès sa première saison. « Il va arriver préparé. Il doit être prêt à s’engager et d’avoir le sentiment de travailler en groupe. On va lui donner l’opportunité pour un poste de partant et qu’il démontre son talent. »

Ce que l’entraîneur souhaite, c’est qu’il y ait une saine compétition à l’interne.

« On veut mettre les douze meilleurs sur le terrain. On veut que les joueurs aient un bon esprit d’équipe et une bonne compréhension du cahier de jeux. C’est la situation idéale pour avoir du temps de jeu et pour gagner des games. »

Michel-Pierre Pontbriand est d’avis que le Septilien a le talent et l’éthique de travail pour ça.

Théo Rushworth devrait évoluer à la position d’ailier rapproché.

« Il a le profil de l’emploi. S’il se démarque comme receveur, on verra. On s’ajustera dans son développement. L’objectif numéro un, c’est le plaisir. Le numéro deux, c’est de compétitionner et que ce soit une belle expérience pour les prochains niveaux tant académique que sportif », a indiqué l’entraîneur.

Foot et volley

L’athlète de 6’2 ½ a déjà laissé entendre qu’il voulait aussi jumeler le volleyball au football. Michel-Pierre Pontbriand se montre plus qu’ouvert à ça. « J’encourage le développement multisport. Ça va développer sa coordination œil-main-pied. Ça demande un bon sens de l’organisation et il semble un jeune organisé. »

Théo Rushworth ira visiter les installations du Cégep Garneau après les Fêtes. Il recevra également le programme d’entraînement en vue du camp en juin.