Le port du masque exigé dans les CHSLD

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans les CHSLD de la Côte-Nord, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Une réévaluation sera faite ultérieurement.

Cette décision a été prise par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en raison de la circulation accrue des virus respiratoires. La présence d’éclosions dans certains milieux a aussi été prise en compte pour obliger le port du masque dès l’entrée en CHSLD.

« Cette mesure, qui vise en particulier à protéger les résidents, s’applique aux personnes proches aidantes, aux visiteurs, aux bénévoles ainsi qu’à tous les travailleurs et aux médecins », indique le CISSS de la Côte-Nord dans un communiqué.

Le port du masque n’est toutefois pas requis pour les résidents, sauf en présence de symptômes infectieux ou si cette personne a été en contact avec un cas de COVID-19.

Autres installations du CISSS

Notons que depuis le 5 décembre, le port du masque est obligatoire dans les hôpitaux et les centres multiservices de santé et de services sociaux de la région.

On parle ici de l’urgence, incluant la salle d’attente, l’unité d’hospitalisation de courte durée, des soins intensifs et de l’unité de courte durée gériatrique et unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Il est aussi obligatoire à l’unité de psychiatrie, l’hémodialyse, l’oncologie, le Centre mère-enfant et en pédiatrie.

Des masques sont disponibles aux entrées principales de toutes ces installations.