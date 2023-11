Chantale Vaillancourt à la recherche “d’effervescence” pour Sept-Îles

Chantale Vaillancourt a remporté l’élection du poste de conseillère dans Mgr-Blanche laissé vacant par le départ d’Elisabeth Chevalier. Elle a obtenu 37,9% des voix avec 255 votes, dans une lutte à quatre l’opposant à Cindy Bérubé (151 votes), Nicolas Dupont (150 votes) et Louis Marchand (117 votes) .

« C’est une grosse vague de confiance, je crois que les citoyens avaient besoin de ça, des gens proches d’eux autres », a dit l’esthéticienne originaire de Sept-Îles, qui estime avoir un bon contact avec la population dans son salon depuis une trentaine d’années.

Elle a également longtemps été impliquée dans le mouvement des scouts. D’ailleurs, fait cocasse, l’autre conseiller élu dimanche soir, Alexandre Leblanc, a déjà été un de « ses scouts » dans sa jeunesse. Elle est aussi heureuse de l’issue de la course à neuf pour la mairie.

« Je pense que tout le monde avait sa place. Je n’avais pas une connexion plus avec un qu’avec l’autre, mais je suis vraiment contente que ce soit le maire Miousse », a dit Chantale Vaillancourt.

Elle se dit « réaliste » et consciente qu’un mandat de deux ans ne laissera que peu de temps pour agir.

« Je n’ai pas l’intention de remettre d’autres projets par-dessus et d’arriver avec d’autres grandes idées. On va prendre ce qui est là, un dossier à la fois, on le regarde et on fait quoi avec », a-t-elle dit.

Mme Vaillancourt aimerait ressentir à nouveau l’effervescence qu’a connue Sept-Îles dans les années 90, lorsqu’elle commençait à se remettre de la crise du fer des années 80.

« Ce serait le fun que la machine commence à repartir. On est dû pour une première pelletée de terre quelque part, comme disait le maire Miousse », a-t-elle dit. « Je trouve que la ville s’essouffle on va lui redonner un nouveau souffle », a conclu celle qui en est à ses premiers pas dans l’univers politique.