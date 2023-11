Sept-Îles devra attendre pour sa première mairesse

Mélanie Dorion n’aura pas réussi son pari. Elle avait quitté son poste de conseillère municipale du district de Sainte-Marguerite dans l’espoir de devenir la première femme à occuper la fonction de mairesse de Sept-Îles. Les citoyens en auront décidé autrement.

« Je savais que je prenais un gros risque », affirme-t-elle. Mme Dorion a terminé en quatrième place avec 13,4 % des suffrages exprimés.

Pour elle, le fait de se retrouver dans une campagne à neuf candidats a représenté un grand défi. Elle indique qu’il était particulièrement dur de se démarquer et de présenter ses idées.

Toutefois, elle ressort grandie de cette expérience qu’elle décrit comme enrichissante.

« Ce fut une superbe belle expérience. Rentrée dans une campagne sans préparation au préalable, c’est un stress intense », commente-t-elle.

Elle espère que le nouveau maire, Denis Miousse, sera en mesure de trouver des solutions dans le dossier de l’hôtel de ville et de l’aréna.

« Il a des éléments sur lesquels moi et M. Miousse on se rejoignait comme l’aréna et l’hôtel de ville. Par contre, il ne faut pas le faire à n’importe quel prix. Le fardeau de la taxe municipale pourrait affecter une grande partie de la population, donc il va vraiment falloir être vigilant à ce niveau », dit-elle.

Passionnée de politique, Mme Dorion n’a pourtant pas l’intention de se représenter. Elle confirme aussi qu’il n’est absolument pas question de solliciter à nouveau un mandat dans le district de Sainte-Marguerite.

« Ça n’arrivera pas. Ce n’est pas parce que je n’ai pas à cœur le district de Sainte-Marguerite, mais je trouve que ça manquerait de classe » affirme Mélanie Dorion.