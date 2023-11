Port-Cartier devient un village-relais

Après plus de deux ans de travail, Port-Cartier devient officiellement un village-relais.

« La municipalité de Port-Cartier est fière d’être maintenant désignée comme village relais. Notre équipe a travaillé avec dévouement afin de présenter notre candidature, et nous sommes heureux de cette reconnaissance. Celle-ci permettra de faire découvrir les atouts et les magnifiques paysages de Port-Cartier, qui sera désormais considérée comme un arrêt de choix pour les automobilistes », a déclaré le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Port-Cartier devient le 5e village-relais sur la Côte-Nord et le 46e du Québec.

La nouvelle a été annoncée par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, par voie de communiqué.

« Les villages-relais sont un moyen extraordinaire de découvrir la beauté de notre région. L’arrêt à Port-Cartier en est un bel exemple puisque, en plus de proposer un lieu d’arrêt sécuritaire, il permet aux citoyens d’apprécier tout ce que la Côte-Nord a à offrir », a indiqué Mme Champagne Jourdain.

Le concept des villages-relais a pour objectif d’offrir des options aux usagers de la route pour qu’ils puissent faire des arrêts, ce qui contribue à réduire la fatigue au volant et à diminuer les risques d’accident.

L’inauguration de l’emplacement qui accueillera la borne Village-relais est prévue au printemps prochain.