Vos candidats à la mairie de Sept-Îles : qui sont-ils ?

On se lance pour un mois de campagne électorale imprévue à Sept-Îles. Chaque semaine, votre Nord-Côtier proposera du contenu pour contribuer à nourrir votre réflexion, en vue du vote du 12 novembre. Au fil des semaines, nous demanderons à vos candidats de se prononcer sur des enjeux cruciaux de votre municipalité. Mais commençons par la base : qui sont ces citoyens, voisins, travailleurs, retraités, pères/mère de famille qui décident de se lancer dans la course à la mairie du pôle social et économique de la Côte-Nord.