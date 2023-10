Le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai domine les Harfangs

Il s’est marqué beaucoup de points pour le Husky football, samedi, au Saguenay. Les deux formations de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles sont sorties victorieuses de leur affrontement respectif face aux Harfangs de l’école des Bâtisseurs de Kénogami/Jonquière.

Dans un match très offensif, la formation cadette du Husky a eu raison de ses rivaux par la marque de 53-31. Shawn Adam a littéralement percé la défensive ennemie, inscrivant pas moins de cinq touchés, dont trois sur de longues courses, sur 41, 65 et 70 verges. Il a terminé la rencontre avec 13 courses pour 278 verges de gains.

Dix-sept des points des gagnants sont à la fiche d’Alex Mckinnon, auteur d’un touché et de onze points qui sont le résultat des transformations. Nathan Sergerie a aussi franchi la ligne des buts avec le ballon.

Le Husky juvénile a enchaîné avec une victoire convaincante de 49-6 face aux Harfangs. Sept joueurs différents ont inscrit les touchés, soit Théo Rushworth et Jacob Mckinnon, à la suite de passes des quarts-arrière Jérémy Elias et Adam Minier, ainsi qu’Elliot Gauthier, Julien Girard, Ezékiel Lejeune, Malik Desrosiers et William Turcotte, au sol. Les deux derniers ont atteint la zone des buts à la suite, respectivement, de courses de 48 et 45 verges. Adam Minier a réussi ses sept transformations.

Les deux équipes du Husky disputeront leur dernière partie du calendrier régulier ce samedi 21 octobre, à Arvida, en se mesurant aux Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau.

Statistiques

Cadet

Offensive

Shawn Adam : 13 courses pour 278 verges

Défensive

Léo Philippon : 7 plaqués solos + 8 assistés + 2 interceptions

Liam Bergeron : 7 plaqués solos + 3 assistés + 3 sacs du quart

Émile Jenniss : 1 interception

Yohan Mayrand Duval : 1 interception + 1 sac du quart

Juvénile

Offensive

William Turcotte : 9 courses pour 147 verges

Défensive

Nathan Gaudreau : 5 plaqués solos + 5 assistés

Élie Giasson : 4 plaqués solos + 5 assistés

Guillaume Choquette-Blaney : 1 sac du quart

Nicolas Ringuette : 1 sac du quart