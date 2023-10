Le Drakkar vaincu à Victoriaville

Au lendemain d’une victoire à Sherbrooke, le Drakkar a baissé pavillon dimanche après-midi à Victoriaville pour conclure son voyage. Les Tigres ont disposé des Nord-Côtiers par la marque de 4-3, à l’occasion de l’annuel match en rose.

Malgré une poussée de trois buts durant l’engagement final, Baie-Comeau a peiné à générer de bonnes chances de marquer durant la majeure partie de la rencontre. Excluant les dernières minutes, ce sont principalement les Tigres qui ont battu la mesure.

« Ça a été un match un peu bizarre. Quand on mettait des rondelles au filet, c’était souvent dans la mitaine du gardien et le jeu était toujours arrêté. Il aurait fallu jouer avec la même urgence qu’à la fin durant tout le match. De l’autre côté, ils ont joué un bon match. De notre côté, c’est mi-figue mi-raisin. », a commenté le pilote nord-côtier Jean-François Grégoire.

Baie-Comeau disputait une septième partie en douze jours, dont cinq ont été sur la route. En une semaine à peine, l’équipe a voyagé à Gatineau pour deux matchs, est rentrée à la maison pour un, puis a repris la route vers Sherbrooke et Victoriaville.

Bien qu’il n’ait pas voulu parler de fatigue chez les joueurs, Grégoire considère que le long séjour à domicile à venir sera le bienvenu. « On va avoir une semaine complète à la maison. On va avoir notre première pratique en sept jours. Faire du tableau c’est une chose, mais pouvoir créer des habitudes et des répétitions de ce qu’on veut faire dans les matchs, ça va nous faire du bien. »

Contrairement à sa dernière séquence, le Drakkar disputera ne disputera que trois parties au cours des dix prochains jours, toutes à domicile. Il recevra la visite des Cataractes de Shawinigan et des Saguenéens de Chicoutimi les 20 et 22 octobre, avant de pouvoir prendre sa revanche face aux Tigres le 25.

Sommaire de la rencontre

Victoriaville s’inscrit au pointage avec une quinzaine secondes à jouer en première période. Sur un jeu de routine le long de la rampe, Justin Larose parvient à marquer grâce à un lancer qu’Olivier Ciarlo n’a jamais vu venir.

Ces derniers profitent d’un avantage numérique pour doubler leur avance en deuxième. Nikita Prischepov réalise parfaitement un tir voilé côté bouclier.

Il faut attendre la mi-troisième période pour voir le Drakkar briser la glace, par l’entremise de son jeu de puissance. Après que Nathan Darveau eut effectué un bel arrêt sur un tir sur réception du cercle des mises en jeu, Félix Gagnon parvient à envoyer la rondelle libre dans le filet.

La réplique des Tigres ne se fait toutefois pas attendre et ils frappent deux fois plutôt qu’une. Profitant d’un bâton brisé à sa ligne bleue, Justin Larose s’échappe et compte son deuxième but de la partie. Dès la reprise du jeu, l’ancien Drakkar Maël Lavigne déjoue à son tour le gardien baie-comois. Quelques instants après s’être rapproché à un but des Tigres, les Nord-Côtiers étaient en arrière par trois.

Retirant son gardien avec environ cinq minutes à jouer, le Drakkar réussit à marquer un deuxième but. Isolé dans l’enclave, Raoul Boilard profite de son retour de lancer, après avoir raté son tir initial.

Baie-Comeau reprend vie et attaque à six contre quatre avec un peu moins de trois minutes à jouer. Le deuxième de Félix Gagnon ramène son équipe à un but des Tigres avec environ une minute et demie au cadran. Ne pouvant profiter de ces derniers instants, la remontée des Nord-Côtiers s’arrête ainsi.

En bref

Avec une fiche de 7-2-2, le Drakkar détient toujours le premier rang du classement général de la LHJMQ.

Pour la première fois de la saison, Matyas Melovsky a été blanchi de la feuille de pointage. Sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point s’arrête à 8.