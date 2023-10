Le Drakkar s’incline en prolongation

Le Drakkar s’est bien battu, mais a tout de même encaissé une défaite de 3-2, en prolongation, jeudi soir, face aux Mooseheads de Halifax.

Victimes d’un deuxième revers consécutif, les membres de l’équipage se sont butés à un gardien, Mathys Rousseau, en très grande forme devant le filet des visiteurs.

La première étoile de la dernière semaine dans la LHJMQ a de nouveau été brillante en stoppant 33 des 35 rondelles dirigées contre lui. Le numéro 60 a remporté six victoires en six matchs depuis le début de la campagne.

Malgré le brio du cerbère ennemi, les locaux ont eu le mérite de ne jamais lâcher prise et ont menacé souvent autour du filet adverse. Tirant de l’arrière 2-1 en toute fin de rencontre, le Drakkar a quand même été récompensé.

Le vétéran Justin Gill a soulevé les 1806 amateurs présents au centre Henry-Leonard quand il a inscrit le filet égalisateur avec exactement 1,2 seconde à faire au troisième engagement.

L’attaquant Liam Kilfoil a toutefois gâché la remontée, en surtemps, et a réussi le but gagnant à la suite d’une superbe pièce de jeu individuelle et ce, avec 104 secondes d’écoulées à la quatrième période.

Ne pas abandonner

« Les gars n’ont jamais abandonné. Avec huit secondes à faire, ils auraient pu laisser aller, mais ils ont continué jusqu’à la fin. Dans les circonstances, c’est un gros point », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Après un lent départ, l’entraîneur-chef a vu son club prendre son envol à partir du deuxième tiers. « Les joueurs ont provoqué des choses et ont souvent bourdonné. On voit pourquoi Rousseau (Mathys) est le meilleur présentement. Il a mené son club en finale l’an dernier et chapeau à lui pour ce début de saison. »

En contrôle du match durant le troisième tiers, les Vikings du navire ont dû composer avec deux punitions consécutives, en milieu de période, qui auraient pu causer plus de dégâts.

« Je peux croire qu’il peut y avoir de l’indiscipline, mais je ne comprends pas la punition à Émile Chouinard. Les deux gars étaient de face. Il a donné un bon coup d’épaule et ce n’est pas de ma faute si le joueur adverse a chuté. C’est dommage, car cela a brisé le momentum. »

Le dirigeant a de nouveau salué la force de caractère de ses hommes. « On savait qu’ils avaient un gros club de l’autre côté. On voulait rivaliser avec eux et nous avons réussi à le faire. »

En vitesse

Lou Lévesque et Reece Peitzsche ont inscrit les autres filets des vainqueurs face à Olivier Ciarlo. Un des meilleurs des siens, Justin Poirier (son 7e de la saison) a enfilé l’autre but du Drakkar, qui rendra visite au Phœnix de Sherbrooke, samedi soir.