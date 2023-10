Une deuxième édition réussie pour le Challenge OctoberPete

Un premier tournoi de hockey adulte était à l’horaire du 12 au 14 octobre dans les deux arénas de l’avenue Jolliet de Sept-Îles. Les joueurs des 28 équipes inscrites ont profité de se tourner pour se dérouiller en ce début de saison. Le Challenge OctoberPete, en l’honneur de Pier Gilbert, s’est bien déroulé, aux dires des responsables.

« Ç’a été une très belle deuxième édition et on était mieux préparé que la première. Les participants comprennent maintenant le concept du tournoi et cherchent plus à s’amuser », a fait savoir Yannick Landry.

Le tournoi s’est conclu avec un volet social le samedi à la Microbrasserie La Compagnie. Ce fut l’occasion de présenter le Gala de lutte organisé par Pier Gilbert en 1986, au profit du programme des équipes d’alors du Cégep de Sept-Îles.

« La présentation du gala de lutte a été le point fort du week-end. L’animation par Pete “The @nimal” (Pier Gilbert) était parfaite », a renchéri M. Landry.

Pour ce qui est des résultats sur la glace, les formations championnes sont les Cobras de Sept-Îles en classe Intermédiaire, TC3 Construction dans la catégorie Amicale, les Red Wings de Havre-Saint-Pierre en Récré A, Entreprise TB de Sept-Îles/Port-Cartier en Récré B et les Expos de Sept-Îles chez les Vétérans 40 ans et +.

Pour les honneurs individuels de joueurs du tournoi, les élus sont Antoine Dresdell (Intermédiaire), Christian Laflamme (Amicale), Samy Boudreau (Récré A), René-Steve Lauzier (Récré B) et Gabriel Blais (Vétérans).

Les responsables du Challenge OctoberPete, Yannick Landry et Bobby Vachon, annoncent déjà les dates de leur autre tournoi, la Classique du Printemps, qui se tiendra du 11 au 14 avril.