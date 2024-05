Raoul Boilard dans l’équipe étoile des recrues de la LHJMQ

La LHJMQ a dévoilé ce matin les six joueurs qui forment son équipe étoile des recrues pour la saison 2023-2024. L’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau, Raoul Boilard, en fait partie.

Attaquant : Raoul Boilard, Drakkar de Baie-Comeau

22 buts et 40 passes pour 62 points en 68 matchs, fiche de +27



Attaquant : Émile Guité, Saguenéens de Chicoutimi

25 buts et 32 passes pour 57 points en 61 matchs, fiche de -7



Attaquant : Caleb Desnoyers, Wildcats de Moncton

20 buts et 36 passes pour 56 points en 60 matchs, fiche de +2



Défenseur : Xavier Villeneuve, Armada de Blainville-Boisbriand

8 buts et 35 passes pour 43 points en 54 matchs, fiche de -10



Défenseur : Alex Huang, Saguenéens de Chicoutimi

8 buts et 28 passes pour 36 points en 61 matchs, fiche de -13



Gardien : Jakub Milota, Eagles du Cap-Breton Fiche de 18-11-1-0 en 33 matchs, moyenne de 2,82, efficacité de ,905 et 3 jeux blancs

Il s’agit des joueurs de première année de la LHJMQ qui se sont démarqués au cours de la saison afin de se mériter une place sur l’Équipe d’étoiles des recrues.