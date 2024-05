Le Tournoi Orange Alouette a levé une fois de plus

Le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich, a l’impression d’être redondant dans son bilan de conclusion. Le constat est cependant là. « Encore une fois, c’est une année exceptionnelle », a-t-il.

Il s’appuie sur l’augmentation de participation, que ce soit au niveau du nombre d’équipes inscrites (387) ou celles aux activités spéciales, les spectacles de musique et le volet social et festif.

Le plancher de l’aréna Guy Carbonneau était rempli à craquer pour l’hommage aux Cowboys Fringants par la Grand-Messe vendredi. « Ç’a viré au bout », a mentionné Jeannot Vich.

Outre l’événement du camion réfrigéré qui a été forcé dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu’un ou des individus ont volé des caisses d’alcool (bières et vins), le président souligne qu’il y a eu peu de problème à résoudre.

« Le tournoi a avancé à merveille. Le constat avec les partenaires, c’est une belle réussite. Ils sont toujours là pour nous aider. Il est dur de prévoir l’imprévu », a-t-il résumé.

M. Vich remercie d’ailleurs l’implication du Club Lions, « toujours là avec le sourire, présents et de bonne humeur. » Il a aussi salué le dévouement et les compétences des membres de son comité.

L’organisation du Tournoi de volleyball Orange Alouette et son comité d’une quarantaine de personnes feront le post-mortem de la 43e édition dans les prochaines semaines. Le président a déjà parlé déjà de certains points.

« Les choses à améliorer sont en lien avec l’augmentation de la participation. » Il espère le retour de l’aréna Mario-Vollant de Mani-utenam pour y tenir des matchs. Le comité travaillera aussi à une logistique plus développée pour la gestion des sites et des terrains. À l’interne, Jeannot Vich mise sur un meilleur système de communication.

L’invitation est donc lancée pour la 44e édition au calendrier du 1er au 5 mai 2025.

Équipes championnes et finalistes de la 43e édition

Femmes A

Gagnantes : Totally Spicy (Sept-Îles/Trois-Rivières)

Finalistes : Équipe (Lévis)

Hommes A

Gagnantes : Twins Shirts (Lévis)

Finalistes : Les Petits Bums (Saint-Dominique)

Femmes B

Gagnantes : Spiritueuses (Québec)

Finalistes : Mario est sua brosse (Sept-Îles)

Hommes B

Gagnantes : Les Agrumes (Sept-Îles)

Finalistes : Les Pêcheurs (Trois-Rivières)

Femmes C

Gagnantes : 2 blondes et leurs brunes (Sept-Îles)

Finalistes : La jeune et les madames (Havre-Saint-Pierre)

Hommes C

Gagnantes : Hardcores Sets (Blanc-Sablon)

Finalistes : Les Dispercés (Drummondville)

Femmes D

Gagnantes : Fire Team (Havre-Saint-Pierre)

Finalistes : Les Saint-Crème (Havre-Saint-Pierre)

Hommes D

Gagnantes : Yann et ses nains (Trois-Rivières)

Finalistes : Average Joe’s (Sept-Îles)

Femmes E

Gagnantes : Innu Puaikan (Sept-Îles)

Finalistes : Les Oranges Sanguinaires (Sept-Îles)

Hommes E

Gagnantes : Les Ninjagos (Sept-Îles)

Finalistes : Les Vieux Taverneux (Sept-Îles)