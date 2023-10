Le Père Noël à Port-Cartier le 18 novembre pour le défilé

Le défilé de Noël de Port-Cartier est de retour pour une 8e édition. Il se déroulera le samedi 18 novembre dès 15 h 30.

La parade débutera devant les bureaux d’ArcelorMittal et son traditionnel sapin puis passera sur les boulevards des Îles, du Portage-des-Mousses, des Rochelois et sur la rue de la Rivière. Elle contiendra des chars allégoriques, des personnages costumés et de la musique qui animeront petits et grands tout le long du parcours.

L’événement est organisé par la Chambre de commerce de Port-Cartier, ArcelorMittal et la Ville de Port-Cartier. Le défilé est notamment rendu possible grâce à la contribution financière de la minière.

« Ce rendez-vous annuel est un incontournable pour notre communauté et nous sommes ravis de poursuivre cette tradition encore cette année à titre de partenaire principal, en collaboration avec la Chambre de commerce de Port-Cartier et la Ville de Port-Cartier. Nous tenons à remercier les organisateurs et tous ceux et celles qui contribuent à faire de ce défilé un succès », a déclaré Annie Paré, directrice des communications chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada, par voie de communiqué.