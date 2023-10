Le terroir nord-côtier et l’industrie maritime à l’honneur en novembre à Sept-Îles

Sept-Îles sera l’hôte de deux événements majeurs en novembre qui présenteront ateliers et conférences. Il s’agit du Colloque engins fantômes et technologies marines, ainsi que du Forum bioalimentaire.

Du 6 au 8 novembre se tiendra le Colloque engins fantômes et technologies marines qui se veut un événement de concertation et de réseautage sur les efforts déployés dans les projets Engins Fantômes et les avancés des technologies marines des dernières années.

L’événement servira aussi à présenter des innovations dans le secteur des pêches.

Le colloque se tiendra sous la présidence d’honneur de Mme Lyne Morissette, PhD – PDG de M – Expertise Marine.

Organisé par le Créneau d’excellence Ressources, Sciences et Technologies Marines (RSTM), en partenariat l’AMIK et le comité ZIP Côte-Nord du Golfe, ce sont les promoteurs du secteur maritime de l’Est-du-Québec et des Maritimes qui sont invités à y participer.

Forum bioalimentaire

Le 9 et 10 novembre, la Table bioalimentaire Côte-Nord tiendra son édition 2023 du Forum Bioalimentaire, après cinq ans d’absence.

L’événement permettra de mettre en valeur le terroir innu et les produits nordiques. La soirée du 9 novembre sera à retenir avec la tenue d’un grand marché public. La population sera invitée à y découvrir les entreprises de la région ainsi qu’à s’approvisionner en denrées.

Un dîner gastronomique se déroulera le 10 novembre. L’occasion sera belle pour souligner les entreprises et les personnes qui ont marqué l’industrie dans les dernières années.

Le Forum bioalimentaire et le Colloque engins fantômes et technologies marines se tiendront au Centre des Congrès de Sept-Îles.