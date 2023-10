Joey Thibault devient le quatrième candidat à la mairie de Sept-Îles

S’intéressant à la politique municipale depuis plusieurs années et voulant amener un vent de jeunesse à la Ville de Sept-Îles, Joey Thibault a déposé sa candidature pour la mairie de Sept-Îles.

Il devient le quatrième candidat à la succession de Steeve Beaupré.

Le père de famille de 30 ans, qui est opérateur chez l’Aluminerie Alouette, se dit fébrile de se lancer dans cette aventure. Malgré sa jeunesse, il croit qu’en travaillant en équipe avec les autres conseillers, il sera en mesure d’assumer pleinement les tâches incombant au maire de Sept-Îles.

Parmi ses priorités, il compte miser sur les infrastructures et le logement. Il présentera son programme électoral complet durant la campagne. Sur l’enjeu de la construction d’un nouvel aréna, il se dit favorable, étant donné la désuétude de l’aréna Conrad-Parent.

L’hôtel de ville pas prioritaire

Pour ce qui est de l’hôtel de ville, il affirme être conscient des problématiques de stationnements dans le secteur et du fait que les employés municipaux doivent être bien dans leur lieu de travail. Toutefois, comme il s’agit seulement d’un mandat de deux ans, il confie qu’il souhaite consacrer ses efforts à d’autres priorités que ce dossier.

Durant la campagne électorale, il espère pouvoir débattre avec les autres candidats.

« J’espère qu’il va y avoir une saine compétition, où chaque candidat va pouvoir débattre de ses idées. Peut-être qu’en débattant, ça va permettre d’amener des idées nouvelles, ou de peaufiner des solutions », dit-il.

En plus de Mélanie Dorion et de Joey Thibault, Denis Miousse et Patrick Hudon ont déjà déposé leur candidature pour la mairie de Sept-Îles. L’élection partielle aura lieu le 12 novembre. Il est possible de déposer sa candidature jusqu’au 13 octobre.