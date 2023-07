La Fête citoyenne de Port-Cartier déplacée au Complexe récréatif et culturel

Les conditions météorologiques forcent le déplacement de la Fête citoyenne vers le Complexe récréatif et culturel. L’événement devait avoir lieu sur l’île McCormick.

« Vous savez, il y a beaucoup d’énergie en-dessous de toute cette belle fête, organisée spécialement pour vous… On reconnaît que le cadre enchanteur de l’île McCormick joue un grand rôle, mais on vous promet tout de même un événement digne des port-cartois, des plus rassembleur! », peut-on lire sur la page Facebook de la Ville de Port-Cartier.

Pour la musique, c’est Marc Déry qui ouvrira le bal vers 19h. Par la suite, Pascale Picard (20h) et Dumas (21h) prendront le relais sur la scène principale.

Pour les plus jeunes, il y aura le spectacle familial Kalimba à 11h.

En plus des spectacles musicaux, il y aura une animation continuelle sur le site pour toute la famille avec des jeux gonflables, ainsi que des activités tant sportives que culturelles. L’ouverture du site aura lieu à 10h30.