La construction s’accélère au parc éolien Apuiat

Après quelques semaines au ralenti, les travaux reprennent de la vigueur pour le futur parc éolien Apuiat après l’obtention de permis la semaine dernière.

La Société Apuiat était en attente d’autorisations gouvernementales de la part du ministère de l’Environnement et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour aller de l’avant.

En plus de l’attente des permis, les travaux ont dû être cessés au début du mois de juin à cause de l’interdiction d’aller en forêt à cause des feux de forêt.

Une fois l’interdiction levée, les travailleurs ont procédé à certains petits travaux comme l’installation de la signalisation en attendant les permis, explique Elisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat.

À partir de maintenant, on peut dire que les gros travaux de construction vont débuter sur le site situé dans le secteur de Rivière-Pentecôte. D’ailleurs, c’est une centaine de travailleurs qui sont attendus sur le chantier cette semaine. Au cours de l’été, ce nombre atteindra près de 300.

« Ce qu’on va faire cet été, ce sont les chemins, les fondations de béton qui accueilleront les éoliennes et des travaux électriques pour le réseau collecteur », résume Mme Chevalier. Elle insiste qu’on peut désormais dire que la phase des travaux préparatoires est terminée et que la construction est véritablement lancée.

Pour ce qui est de la livraison des composantes, il faudra attendre 2024 pour voir les pièces d’éoliennes arriver sur le site.

La mise en service du parc éolien est prévue à la fin de l’année 2025. Il contiendra une cinquantaine d’éoliennes et aura une puissance totale de 200 mégawatts.