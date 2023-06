Secteur visé par l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et une fermeture de chemins pour des considérations d’intérêt public (LMRNF, art. 11.3) – à compter du 19 juin 2023, 12 h (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Feux de forêt: huit maîtrisés et cinq contenus

En date du 19 juin, la situation des feux de forêt s’est grandement améliorée sur la Côte-Nord. On compte 13 incendies sur le territoire en zone intensive soit cinq contenus et huit maîtrisés et des feux sont toujours sous-observation en zone nordique.

Du côté de Sept-Îles, les deux incendies qui ont brûlé 800 et 40 066 hectares sont maintenant maîtrisés.

Des équipes terrestres sont sur le terrain à l’aide de thermovision pour éteindre les points chauds.

En date du 17 juin, l’incendie à 10 km au SSO de Fermont a été déclaré officiellement éteint.

Dans le secteur de Micoua et de Manic 3, les feux 270, 424, 283 et 375 ont consumé respectivement 3 045 ha, 160 ha, 9 318 ha et 1883 ha.

Les incendies 270 et 424 sont maîtrisés et les deux autres sont contenus.

Le travail terrestre se poursuit et le campement s’agrandit pour accueillir des ressources américaines en début de semaine. Une équipe de spécialistes des États-Unis arrivera sous peu et sera déployé dans le secteur Micoua. Ils viendront compléter une équipe de gestion des feux majeurs. De plus 80 pompiers forestiers des États-Unis doivent s’ajouter à eux dès le 19 juin.

La SOPFEU rappelle que même dans les secteurs où les feux sont contenus ou maîtrisés, des opérations de suppression sont toujours en cours.

Les températures à la hausse et les faibles précipitations prévues pour les cinq prochains jours auront des impacts sur l’activité des feux existants qui pourraient reprendre de la vigueur. Le risque d’éclosion de nouveaux feux sera également important.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert est toujours en vigueur.

Le secteur de Micoua au Nord de Baie-Comeau est touché par l’interdiction d’accès en forêt annoncée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.