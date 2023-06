Marc Déry, Pascale Picard et Dumas pour la Fête citoyenne à Port-Cartier

Ce sont quatre spectacles qui seront présentés lors de la Fête citoyenne qui se tiendra à Port-Cartier le 22 juillet sur l’île McCormick.

Cet événement prend la relève de la Soirée Branchée.

Au menu, il y aura Marc Déry, Pascale Picard et Dumas qui viendront enflammé la scène.

« Les amateurs de spectacles plus intimistes apprécieront la rencontre avec Marc Déry sur la petite scène derrière le Graffiti, bordée par la mer, en fin de journée. Pour débuter la soirée, Pascale Picard et son band nous rempliront les oreilles de riffs de guitare accrocheurs et de mélodies envoûtantes et Dumas nous fera danser sur ses plus grands succès, comme lui seul sait le faire! », a commenté Nadia Bernier, régisseuse culturelle à propos de la programmation musicale.

Il y aura également un spectacle de Kalimba pour plaire aux plus jeunes.

« Nous sommes très fiers de proposer une programmation qui plaira à l’ensemble de la population grâce aux formules variées de spectacles. Kalimba mettra la table pour les tout-petits dès l’ouverture du site avec ses percussions entraînantes et rythmées », déclare Mme Bernier

Lors de cette fête, il y aura une animation continuelle sur le site pour toute la famille avec des jeux gonflables, ainsi que des activités tant sportives que culturelles.

« Offrir un événement rassembleur entièrement gratuit pour la population est au cœur de nos priorités. Les citoyens ont besoin de se retrouver et de renouer ensemble. Chaque fois, ce sont comme de belles retrouvailles », a pour sa part affirmé la directrice des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier, Diane Roux.