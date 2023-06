M. Kenny Régis, président de Distribution Matinueu et M. Bao Zhifang, président de Boton, lors de la signature de l’entente de partenariat. Photo courtoisie

Partenariat historique entre la SDEUM et une entreprise chinoise

Distribution Matinueu, une filiale de la Société de développement économique Uashat mak Mani-utenam (SDEUM), a signé une entente de partenariat historique avec Boton, une entreprise chinoise leader mondial dans la production de courroies pour convoyeurs industriels.

« On établit notre présence et le fait que nous soyons des incontournables [pour le développement du territoire] », affirme Ken Rock, directeur général de la SDEUM, rejoint lors de son retour de la Chine.

« L’entente a été signée dans le cadre d’une mission économique en Chine du Gouvernement innu de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) et de la SDEUM S.E.C », peut-on lire par communiqué. « Ce partenariat permettra d’une part à Matinueu de distribuer les produits de Boton sur l’ensemble du Nitassinan de Uashat mak Mani-utenam ».

« Il n’y a pas si longtemps, on nous empêchait de parler notre langue et de pratiquer nos activités rituelles et culturelles », relate Kenny Régis, président de Distribution Matinueu, par communiqué.

« Aujourd’hui, nous sommes en position de signer des ententes à portée internationale. Le chemin parcouru est immense! ».

La SDEUM souligne, dans son communiqué, le rôle de facilitateur qu’a joué l’entreprise Rio Tinto, dans les discussions avec l’entreprise chinoise.