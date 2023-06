La qualité de l’air est mauvaise de manière transitoire à Sept-Îles

Des pointes de mauvaise qualité de l’air ont été identifiées très tôt, samedi matin, par les autorités de santé publique qui surveillent la situation en continu à l’aide de cinq capteurs dispersés à Sept-Îles et Mani-utenam.

Vers 5h samedi, une pointe à 191 particules a été identifiée à Mani-utenam. On considère qu’à partir de 25, la qualité de l’air est « altérée ». Au même moment, le capteur de l’Hôpital de Sept-Îles affichait 73 particules.

« La qualité était mauvaise à ce moment-là, mais c’est transitoire », a expliqué le Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique Côte-Nord.

La moyenne des 24h derrières heures indique que le risque est globalement faible sur le territoire. Cependant, selon les vents, la situation pourrait être appelée à changer rapidement.

« La plupart du temps, c’est la nuit et au début de la journée, entre 6h et 7h, que ça reste légèrement élevé. On suit ça de très près. C’est transitoire et lié à la direction des vents », a-t-il expliqué.

Il peut y avoir des impacts sur la santé des gens, affirment les autorités. On demande à la population de demeurer à l’intérieur pour les minimiser.

« Faire de l’activité physique, ce n’est pas une bonne idée, parce qu’on va respirer plus d’air qui contient davantage de particules », a mentionné le Dr Fachehoun.

Il n’est pas recommandé non plus de laisser les enfants, particulièrement les jeunes, jouer à l’extérieur. Le Dr Fachehoun note qu’ils sont généralement très actifs.

En circulant dans les différents quartiers de la ville, on peut constater de nombreuses fenêtres de maisons ouvertes.

« Idéalement, comme ce n’est pas prévisible et que la direction des vents, donc la qualité de l’air, peut changer rapidement, ce qu’on martèle aux gens c’est : fermez les fenêtres, restez à l’intérieur et mettez l’échangeur d’air à off« , a-t-il dit.

Il est possible de suivre en direct l’évolution de la qualité de l’air à Sept-Îles sur le site purpleAir.com.

La santé publique ignore, pour le moment, si des gens ont consulté en raison de problèmes liés à la qualité de l’air. Des données sont attendues à ce sujet dimanche.

Les symptômes peuvent varier des yeux qui piquent avec une légère toux, à une hospitalisation pour les personnes plus vulnérables.