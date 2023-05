Yvan Pedneault dans la comédie musicale des Cowboys Fringants

Le natif de Sept-Îles, Yvan Pedneault, pourra garnir son curriculum vitae d’une comédie musicale de plus. Après les Notre-Dame-de-Paris et We Will Rock You, entre autres, il fait partie de la distribution d’une création autour d’un mythique groupe québécois.

Yvan Pedneault jouera dans Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants.

« C’est intéressant, c’est une création. C’est la première fois que ces personnages seront joués et c’est la première fois que ça m’arrive, à part une fois au secondaire. C’est un tout autre défi. On prend un personnage de zéro et on le crée. On n’a pas de références », a-t-il dit en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Il campera le rôle de Normand, un gars aigri qui travaille dans une shop et qui a perdu son emploi. « Il n’a pas la vie à cœur. »

Yvan Pedneault est d’ailleurs resté surpris quand il a reçu une invitation à auditionner pour cette comédie musicale, se disant reconnu pour ses envolées vocales et non des chansons à texte.

« Quand j’ai reçu l’invitation, j’ai dit : tu te trompes de gars. J’ai passé proche de ne pas y aller. »

Qu’est-ce que les Cowboys Fringants représentent pour lui ?

« Quel groupe ! Quand j’ai entendu les Cowboys Fringants pour la première fois, j’étais au secondaire. Je suis rendu à 42 ans. C’est rare de voir un groupe aussi engagé avec des textes exceptionnels. Ils sont capables de nous faire brailler dans une chanson et celle d’après, c’est une parodie. Une chanson te fait taper du pied et celle d’après t’arrache les larmes. »

Le Septilien parle notamment de Suzie Prudhomme et de Banlieue, une chanson avec « une belle poésie, touchante et simple. Les Cowboys Fringants sont des maîtres à écrire des chansons. »

D’ailleurs, ces deux chansons font partie de son top 3 du groupe, avec Sur mon épaule. Son palmarès est un peu biaisé, puisqu’il ne veut pas dévoiler des pièces qui seront jouées dans la comédie musicale. Il assure qu’il y en a une qui lui donne des frissons, dès les premiers instants en répétitions.

Acteurs, chanteurs et artistes du cirque ont passé quelques semaines en répétition en avril. Ils se retrouveront à nouveau cet été pour six semaines intenses. Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants pourra être vue dès novembre à Québec et en décembre à Montréal. Jean-François Pauzé, membre du mythique groupe québécois, s’implique dans la création.

Même s’il a bien du talent, Yvan Pedneault assure qu’il ne fera pas le drapeau humain. Il mentionne que son personnage de Normand prendra davantage forme cet été.

« Je vais pouvoir suggérer des affaires. »

L’été sera d’ailleurs chargé pour celui qui a été découvert par le grand public avec sa participation à La Voix en 2016. Il continuera de monter sur scène pour Rhapsody : les classiques de Queen et le Britishow.

« Ça commence à être du stock », lance le chanteur, qui est toujours en attente de financement pour un album. La première mouture, axée sur le folk, tourne maintenant vers le rock. « On se croise les doigts. »

Yvan Pedneault avance qu’il ne voit pas de problème à être identifié à des comédies musicales.

« Ça ne m’empêche pas de faire autre chose. Les Québécois sont de plus en plus intéressés par les comédies musicales. Il y en a à longueur d’année. Il y a vingt ans, tu ne voyais pas ça. »