L’École de danse Christine Bourque triomphe à Hit The Floor

L’école de danse Christine Bourque (ECB) participait à l’événement de danse Hit The Floor du 18 au 22 mai à Lévis. Les danseurs ont su faire leur place parmi les 5 000 participants et repartent fièrement avec 9 médailles, 3 bourses et plusieurs mentions « Hit of the Day ».

Hit The Floor est un événement de danse d’envergure mondiale auquel les danseurs de l’ECB participent avec excitation chaque année et y démontrent leur talent digne de professionnels en remportant un lot de prix et mentions.

Christine Bourque est plus que fière de ses danseurs qui ont cassé la baraque encore une fois à l’événement Hit The Floor.

« Je termine cette fin de semaine avec des étoiles dans les yeux et un cœur rempli, mais REMPLI de fierté », dit Christine Bourque sur la page Facebook d’ECB.

« Vous vous êtes surpassé la gang, c’était décapant ! », ajoute-t-elle.

La directrice de l’école de danse soulève à quel point ses élèves font preuve d’intensité et de fougue qui redouble d’ardeur lors de chaque présence à cet événement année après année.

Les résultats :

Première place: Mini-Wheats, Replica et Fire Crackers

Deuxième place: Smash, Cherry Bombs, Magic et les Golden Ladies

Troisième place: Smoke et Atomik

Quatre de ces groupes ont eu la mention d’honneur « Hit of the Day » soit Smash, Replica, Atomik et Fire Crackers.

De plus, le duo Replica s’est mérité la bourse 1ère place overall de la compétition et une apparition au top 10 overall de la compétition.

Le duo Fire Crackers a remporté a bourse 2e place overall de la compétition.

Smoke a reçu la bourse 3e place overall de la compétition.

Le groupe Smash a fait une apparition dans le top 10 overall de la compétition.