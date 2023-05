De gros noms en visite à la Salle Jean-Marc Dion

Pas besoin de se rendre dans les grands centres pour voir sur scène les grands noms du Québec. Et c’est généralement moins dispendieux ici, côté coût du billet. Plusieurs d’entre eux seront à la Salle Jean-Marc Dion qui dévoile sa programmation estivale et automnale.

L’agente aux communications et développement de la Salle JMD, Émilie Lavoie, se dit contente de recommencer la formule cabaret sur scène, après une pause marquée par la pandémie et les travaux.

Il y a six rendez-vous au calendrier estival. Parmi ceux-ci, David Laflèche et Colin Moore, « deux noms qu’on voit circuler beaucoup, mais qu’on n’avait pas encore eu la chance d’avoir », souligne-t-elle. Il y a aussi la Nord-Côtière Cayenne. En humour, on retrouve une figure montante en Sinem Kara.

L’humour est d’ailleurs une valeur sûre pour l’automne. Parmi les invités qui vous feront certainement rire et qui devraient afficher « Complet », on retrouve Simon Leblanc et Ève Côté, qui a partagé maintes fois la scène avec Marie-Lyne Joncas pour les Grandes Crues.

En chanson et en musique, la Salle accueillera entre autres Isabelle Boulay, Tocadéo, les Trois Accords, Mara Tremblay et Catherine Durand, ainsi qu’Harry Manx, un des grands bluesmen, « toujours un gros plus de l’avoir chaque fois », de dire Mme Lavoie.

Côté théâtre, trois pièces de nature différente, mais qui trouveront leur auditoire, figurent au calendrier, soit Verdict avec la réputée Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet, pour les nostalgiques, Symphorien, « depuis qu’on se la fait demander », et aussi la LNI qui s’attaque au cinéma, offerte également dans le cadre des sorties scolaires.

En danse, les amants de cet art auront entre autres droit à The Ruggeds, venu d’Europe pour Adrenaline, et à l’œuvre contemporaine X (Dix), une création québécoise de Guillaume Côté.

Au-delà de tous ces noms, il y a plein de découvertes à voir et à entendre.

« On a une belle programmation diversifiée, avec une saison qui permettra au public d’ouvrir ses horizons. Ça fera de belles soirées pour les gens », assure l’agente aux communications.

Pour en avoir plus pour votre argent, selon la promotion Osez pour l’expérience, il est possible d’avoir quatre spectacles identifiés pour 100$. D’autres forfaits sont aussi offerts.

« Il est possible de voir de gros noms en région. Oui, les gens pourraient trouver ça cher Symphorien (62$), mais il faut qu’ils soient conscients que dans les salles de la région le prix est meilleur que dans les grands centres. »

Les billets pour les spectacles à l’horaire cet été et ceux pour Christian Bégin et Dave Gaudet peuvent déjà être achetés. Les autres seront mis en vente à la mi-juin. Une soirée de présentation de la programmation au grand public se tiendra au début du prochain mois.

Pour la programmation complète : www.spectacle-sept-iles.com (à venir le 24 mai).

Une pièce fort attendue, Symphorien.

Simon Leblanc, un des humoristes de la programmation automnale.