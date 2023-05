Le ROSEQ amènera 36 artistes dans 7 lieux de diffusion sur la Côte-Nord cet été

La programmation du Réseau d’été 2023 du ROSEQ mettra à l’honneur la chanson, la danse, l’humour et le théâtre jeune public alors que 36 artistes parcourront les routes de plusieurs régions, dont la Côte-Nord.

Jusqu’à 205 représentations se dérouleront dans 25 lieux différents passant de Péribonka aux Îles-de-la-Madeleine grâce à cette initiative qui célèbre ses 32 ans cette année et qui « est toujours aussi essentielle à la diffusion des arts vivants sur le territoire », selon l’organisation.

Sur la Côte-Nord, sept lieux de diffusion accueilleront les spectacles, soit à Tadoussac, Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, Natashquan et Fermont.

C’est l’artiste Jorane qui agit comme porte-parole du Réseau d’été 2023. Elle a reçu cette année le Prix Elle de la musique de la Fondation SOCAN, femme du monde au parcours créatif et inspirant.

Les spectateurs québécois auront donc droit à une version duo de son projet HEMENETSET. Elle sera accompagnée de Martin Lizotte au piano. L’artiste accomplie fera paraître prochainement un nouvel opus, son douzième en carrière, et mènera le bal de cette 32e édition du Réseau d’été.

L’humoriste Guillaume Pineault, quant à lui, se produira à 13 reprises dans le Réseau et d’autres talents tels la révélation Radio-Canadienne Noé Lira, Les Colocs-Ensemble trio et Cayenne, pour ne nommer que ceux-là, seront de la partie.

Cette année, le ROSEQ propose « une programmation d’artistes à découvrir et à redécouvrir où diversité de styles musicaux, émergence et propositions artistiques éclatées seront à l’honneur », divulgue le communiqué de presse.

Nouveautés

En partenariat avec La danse sur les routes (La DSR), le ROSEQ déploiera une nouvelle initiative à l’intérieur de son Réseau d’été, soit trois spectacles de danse destinés à des publics familiaux qui circuleront sur le territoire.

« Ces représentations en danse s’inscrivent dans une volonté d’élargir le rayonnement de cette discipline et de stimuler l’initiation à la danse, tant pour les diffuseurs que pour le public », est-il expliqué.

De plus, des projets spéciaux de collaboration entre diffuseurs membres et non-membres du ROSEQ seront aussi déployés, tels que des co-diffusions de même qu’une campagne de promotion conjointe.

Pour une 14e année, Musicaction réitère son soutien et permet au ROSEQ de présenter trois artistes de la francophonie hors Québec. Il viendront bonifier la programmation de leur talent en première partie de Jorane, Shaun Ferguson et de Maxime Landry, il s’agit de Willows, Mclean et Émilie Landry.

Programmation complète du Réseau d’été 2023 :

Alan Côté, Annie Blanchard, Bois – Puzzle Théâtre, Cayenne, Cédric Dind-Lavoie, Colin Moore, David Laflèche, In-Beauty – Ebnfloh, Émilie Landry, Êtres de bois – Fleuve Espace Danse, Guillaume Lafond, Guillaume Pineault, Jorane, Kanen, Keith Kouna, Ken Presse, Kim Churchill, Le journal de Kalimba, Les Colocs-Ensemble, Les Grands Hurleurs, Marie-Ève Laure, Marilyne Léonard, Maten, Maxime Landry, Mclean, Millimetrik, Mylène Vallée, Noé Lira, Pelch, Rob Lutes, Shaina Hayes, Shaun Ferguson, Sinem Kara, Sortie de secours – Théâtre à Bout Portant, Willows, zouz.